Maryam GHAZZA (MARYAM GHAZZA)

Actuellement en recherche demploi en tant quingénieur textile et fibres de lécole nationale supérieure dingénieurs Sud Alsace ENSISA, et ingénieur génie industriel de lécole supérieure des industries du textile et de lhabillement ESITH.



Ma formation et mon expérience en entreprise mont permis dacquérir des connaissances approfondies en matières textiles, et entreprenariat gestion de production et management des achats ainsi que gestion de qualité et supply chain pour parfaire ma formation jai pris des cours de supply chain, Excel, et achats et approvisionnement sur la plateforme Coursera.

Sans oublier les divers projets que jai réussi à faire en cours de ma formation qui mont permis de développer certaines capacités telle que capacité danalyse et de gestion des projets, de plus grâce à mon auto-formation jai acquis suffisamment de techniques en outil informatique ainsi que jai déjà passé plusieurs stages, tel que ingénieur qualité, développement produit chez Intersport à Paris ,ou jai appris plusieurs compétences en développement produit et contrôle de la qualité ,achats ,suivi de production, contact et recherche des fournisseurs. Jai effectué aussi des stages en production chez plusieurs entreprises afin de gérer la chaine de production et assurer la qualité des produits, durant mes études jai travaillé beaucoup dans les laboratoires de mon école sur différents projets ou jai utilisé différentes machines pour avoir des résultats que jai dû analyser afin de les présenter à mes encadrants.