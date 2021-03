Maryam SAAD

Future travailleuse du secteur social, je suis dotée d'une grande motivation, et m'investis toujours un maximum dans les projets que j'entreprends / auxquels je participe : (mission de service civique dans l'éducation populaire, bénévolat dans l'aide sociale, humanitaire et la culture, collaboration projets politiques et culturels, Jury Citoyen).

J'aime beaucoup le travail d'équipe et n'hésite pas à prendre des initiatives lorsque cela est nécessaire.

Attitude responsable et bon relationnel sont des qualités essentielles que je pense posséder, et que j'ai pu développé au cours de mes différentes expériences en milieu associatif et culturel.



Objectifs professionnels :

un DUT Carrières Sociales : option Éducation Spécialisée préparant au DEES : Diplôme D'État dÉducatrice Spécialisée.



Mes compétences :

Prise de parole

Google Apps

Sens de l'initiative

Organisation

Sens du contact

Réseaux sociaux

Animation

Adaptabilité

Travail en équipe