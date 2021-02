Marylène PÉROVAL

Mon parcours professionnel et ma formation ont développé mes compétences analytiques et en management. Grâce à ma rigueur et à mon esprit d’initiative, j’ai mené à bien des projets pluridisciplinaires en France et en Angleterre. Je suis intéressée par le management de projets touchant au domaine de l'insertion professionnelle, de la formation et de l'éducation. Mes compétences me permettent également de prétendre au management de projets scientifiques.



Mes compétences :

Animation de formations

Gestion de projet

Animation de groupes

Gestion administrative

Gestion de la qualité