Maryline C. - INSUFFL'EQUILIBRE

Bonjour,

Pour vous ou pour faire plaisir à vos proches, collègues ou aux enseignant.e.s/éducateur.trice.s de vos enfants, je vous propose des séances de soins de réflexologie plantaire.

- Pour tous, les curieux.ses, les sceptiques, les convaincu.e.s, les petits, les grands,

- Pour vous "pauser", vous détendre et offrir à votre corps la possibilité de revenir à l'équilibre.

J'interviens à la demande, sur rendez-vous dans un rayon de 15kms autour de Muret.



La réflexologie est une technique de soins naturelle et non médicamenteuse qui vise à soutenir l'organisme. Elle dénoue les tensions en profondeur, dynamise les fonctions vitales. Elle est à la fois stimulante, équilibrante et relaxante.

Pour en savoir plus, vous trouverez plein d'infos sur internet (par exemple : https://www.reflexologues.fr/reflexologie-reflexologues-informations.html ; https://www.passeportsante.net/fr/Therapies/Guide/Fiche.aspx?doc=reflexologie_th) ou en librairie.



Personnellement, j'ai découvert la réflexologie par hasard lors d'une initiation à la naturopathie. Étant de nature tendue, j'étais à la recherche d'une solution naturelle, douce et complémentaire à la médecine conventionnelle, afin de diminuer mes troubles liés aux stress (troubles digestifs, du sommeil, tensions musculaires). J'ai testé et validé :-) ce qui m'a amené à suivre plusieurs formations dans ce domaine et aujourd'hui à être en capacité de vous proposer des séances de soins de réflexologie.



N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez des informations complémentaires.

A bientôt