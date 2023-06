Marysa MERLO

Assistante autonome et polyvalente, avec un parcours professionnel dans les secteurs du Bâtiment et des Travaux Publics, de la Métallurgie et de l'Industrie, mes compétences sont confirmées en matière d'assistanat administratif, technique et commercial. Mon coeur de métier se concentre sur la prospection et le traitement des appels d'offres dématérialisés.

.



2014-2018, je crée Secrétec sous le statut du portage salarial.

Prestations d'assistanat administratif destinées aux TPE et PME, afin d'apporter de la flexibilité de manière ponctuelle ou contractuelle. Les quatre années de cette activité ont ėté riches et formatrices en autonomie, réactivité, respect des délais, négociation.



Mes compétences :

Assistance administrative

Accompagnement bureautique

Gestion d'agendas

Télé-secrétariat

Réponse aux appels d'offres

Veille commerciale