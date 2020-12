Maryse BAILLOEUIL

Depuis 1990, Formatrice, Consultante et Coach en Indépendant. Après un parcours en entreprise et en Cabinet de Conseil. Formation : Maîtrise de Droit, Formation à la Psychologie : EAT (école d'analyse transactionnelle), C.E.P.I (centre de psychologie intégrée). Certifiée Coach professionnel et personnel par MHD-EFC et coach praticien sénior.

J'accompagne des entreprises de différents secteurs tant en formation, qu'en Coaching.

Mes domaines le Management, l'Efficacité professionnelle, la Communication

Actuellement, je suis Consultante Partner Moovone (coaching en ligne)



Mes compétences :

Psychologie

Analyse Transactionnelle

Développement personnel

Management

Efficacité Professionnelle

Communication

Formation professionnelle

Coaching

Jury de mémoires Master I et Master II