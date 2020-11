Maryse TOURNON-RONCERAY

La Méthodologie Ariane dont Olivier Ronceray est le créateur et dont je suis depuis 20 ans co-créatrice des applications, de la pédagogie et des utilisations, se dévoile aujourd'hui.

L'ouvrage publié ( et dont vous trouverez une partie à télécharger sur le site) est imprégné de bout en bout par la pensée quantique, sans que son nom ne soit jamais évoqué. "Quelques-uns ont fait le lien en précurseurs. J'avais pensé que c'était à eux de le faire, c'est fait" dit Olivier Ronceray après une rencontre épistémologique avec un chercheur, physicien de renom.

Mais alors, l'humain ?

Ne vous y trompez pas, cette approche pragmatique, et structurée si elle englobe la complexité de notre époque, reste simple et abordable, avec des résultats immédiats à la fois dans la dimension individuelle, dans la dimension collaborative, dans la dimension système... pour aller vers l'action et le projet dans le respect des personnes. La liberté fondamentale d'être et de penser est respectée concrètement.

Le "qui vous êtes" n'est jamais interpellé, seulement le "où vous êtes" vous groupe ou personne ou système et "où vous voulez aller".

Ma passion reste au bout de toutes ces années, l'articulation entre l'humain et les systèmes dans le respect de l'humain, et la liberté au cœur des contraintes.

La méthodologie Ariane s'appuie sur une épistémologie claire, et se situe dans le monde d’aujourd’hui.









Mes compétences :

Formatrice

Stratégie

Coach