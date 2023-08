Masaki OKUMURA

Je réalise essentiellement des prises de vues artistiques et des packshots de produits pour de grandes sociétés et des agences de design.

Mes domaines de prédilection sont l'électronique grand public et professionnelle, le high-tech, le luxe, mais j'interviens également dans beaucoup d'autres univers...



Je collabore également avec l'édition pour l'illustration de livres ou de guides de voyage.



Ayant exercé comme designer produit durant de nombreuses années avant de m'exprimer à travers la photographie, j'ai une bonne connaissance des produits et une sensibilité artistique qui me permet de proposer à mes clients une approche créative afin de magnifier l'objet sur le plan visuel.



J'aime particulièrement travailler les ambiances et les lumières pour révéler ce qui caractérise le produit, et apporter une certaine élégance à l'image finale.



Dans ce sens, je prend également en charge les retouches numériques pour garantir une interprétation et une qualité optimale des images finales.



ALCATEL BUSINESS SYSTEMS / ALCATEL MOBILE PHONES / T&A MOBILE PHONES / THOMSON MULTIMEDIA / WITHINGS / LACIE / MECCANO / MBD DESIGN / KOSSI AGUESSY / SAMAS OFFICE FURNITURE / MONTBLANC / NATHALIE BREDA BIJOUX / VUARNET / ESSILOR / ENP / GALLIMARD...



Reportages à MEXICO / BUENOS AIRES / MARRAKECH-ESSAOUIRA / SHANGHAI / HONG KONG ...



Reportages industriels: Mondial de l'automobile, Société ENP



