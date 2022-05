Mat KALONJI

Consultant informatique

je suis travailleur dans une entreprise de maintenance informatique

je fais des petites applications en rapport avec ma qualification d'analyste programmeur



Mes compétences :

IT

Physique

Analyste programmeur

Informaticien

Gestion des ressources humaines

Communication

Logistique

MySQL

Microsoft Word

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Adobe Photoshop

WINS

UJN

TCP/IP

Microsoft Outlook

Microsoft Office

HTML

Dynamic Host Control protocol

Domain Name Server Protocol

Audit

Adobe Acrobat

Active Directory

ICT

WiMAX

VSAT (Very Small Aperture Terminal)

E-mail

Extranet

Intranet

Microsoft Exchange Server

Microsoft Office 2007

Microsoft Windows

