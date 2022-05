Mat SISOMBAT

Après dix années passées chez P-Ingénierie, une société de distribution informatique orientée APPLE, où j'ai pu évoluer du poste de commercial terrain à celui de Directeur des Ventes, j'ai pris la direction de la filiale française d'un groupe allemand (Raab Karcher Elektronik), YREL Electronics, pour développer le CA et la notoriété de l'entreprise, toujours dans l'environnement informatique( Hardware, software, PC).



J'ai ainsi occupé le poste de directeur commercial et marketing de la société avec comme priorités : le recrutement de l'équipe, l'élaboration de la stratégie commerciale et marketing, les relations fournisseurs et clients importants.



De cette expérience j'ai pu acquérir une expertise en marketing et communication pour rejoindre en tant qu'associé une agence de communication spécialisée dans l'univers high-tech.

Tout le process de la chaîne graphique n'a plus de secret pour moi :

Proposition, élaboration, réflexion de création de support de com, d'outils de marketing direct ou d'opérationsd'événementiels...Il existe toujours un moyen différent de pouvoir se démarquer de ses concurrents !



Par la suite, retour vers la vente BtoB de solutions technologiques orientées Apple (hardware et software) au sein du goupe O2I, SSII en ingénierie graphique et chez GoBetween, opérateur d'ingénierie financière et de services marketing.



Depuis avril 2011, nouvelle expérience en tant que Responsable Partenariats, en charge du secteur parisien et du nord de la France au sein de la société Médialibs, éditeur international de solutions pour la réalisation de sites web.



Janvier 2014, expérience à l international chez Ads-sas, groupe Midis, pour la distribution des logiciels Citrix et McAfee( Intel Security) en tant que Responsable commercial pour l Afrique francophone.

Citrix, éditeur de solutions de virtualisation

McAfee, éditeur de solutions de sécurité



Mes compétences :

commercial

internet

Golf

informatique

CMS

marketing

ventes

Manager

responsable

Hardware

Virtualisation

Securite

Networking

Citrix

McAfee

Apple

Channel