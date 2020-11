Mathdavilia FILANTE

J'ai le sens des responsabilités et le goût du challenge. Mes différents emplois dans le commerce m'ont permis d'acquérir une solide expérience professionnelle , de développer mon sens du service et mes facultés d'adaptation en équipe .

L’accueil , l’écoute et le dialogue avec les clients pour répondre à leurs attentes sont mes points forts. Je suis sérieuse et motivée, et vous propose mes qualités de rigueur,d’organisation, d’écoute et d’analyse de situation.

Ma capacité d’adaptation et d'apprentissage aux situations nouvelles me permettent d’être opérationnelle dans les meilleurs délais.Passionnée par l’accueil et le service du client, je souhaite évoluer dans une entreprise aussi grande que le vôtre,



Mes compétences :

Accueil physique et téléphonique

Assistance client