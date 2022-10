Je suis Mathias CAMARA,jeune Ivoirien de 28 ans.

Apres l'obtention du baccalaureat ici en Cote d'Ivoire,je suis alle en Angleterre poursuivre mes etudes superieures en Janvier 2002 et es revenu en Septembre 2009 pour m'y installer et faire valoir mes competences.

Je suis diplome en un master en Comptabilite et Gestion(ACCA,CAT),billingue (Anglais et Francais) et a une experience de 5 ans.

Je suis celibataire,pere d'un enfant de 9 ans.

Je suis sur viadeo pour construire des relations professionnelles qui sont si important dans un monde de globalisation



Mes compétences :

assidu

Flexible

Methodes

RIGOUREUX