Mathias GRUNENWALD

IT Manager Google for Works et technicien.

Dans un tout autre domaine photographe animalier.



Autodidacte passionné de photographie et de nature ou je trouve mon inspiration et ma raison d'être.



Je suis également autodidacte dans le domaine de l'informatique. La sécurité et la mise en place de protocoles me sont familiers. Je maîtrise également for Works permettant d'élaborer une stratégie sécuritaire au sein de petites, moyennes et grandes entreprises.



Dans un domaine plus large j'ai toutes les compétences pour tenir un parc informatique dans un état fonctionnel, ayant été mon propre chef du temps de MG Informatique, avec à l'appui un panel client développé par mes propres soins.