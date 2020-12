Mathias LEMAITRE

« NéoRéva, par sa nouvelle technologie « Rév@Tech » veut démocratiser le développement des applications mobiles.

Cela permet aux PME/PMI et TPE de se doter elles aussi de solutions mobiles sur mesure.

En réduisant de 40% le coût du développement des applications mobiles, les technologies mobiles deviennent accessibles à toutes les entreprises.



Pour booster leur activité en dotant leurs collaborateurs de nouveaux outils de travail.

Pour faire bénéficier à leur clients d’un service plus riche et plus disponible. »

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

« NéoRéva, with its new technology " Rev@Tech' wants to democratize the development of mobile applications, thus enabling small companies to acquire custom mobile solutions. Reducing by 40% the cost of developing mobile applications, they become accessible to any size of companies.



To boost their business by giving their employees new work tools.

To benefit their customers a richer and more available service. »



Vous avez un rêve, faites le grandir avec nous.



N'hésitez pas : contact@neoreva.com

http://www.neoreva.com

#windev #webdev #windevmobile #pcsoft #developpement #prestataire #ssii #iOS #andoid #smartphone #tablette



Mes compétences :

Administrateur réseau

Dotnet

Windev

Chef de projet

Développeur

Visual Basic 6

WinDev Mobile

Webdev

Informatique

Microsoft .NET

Mobile

SSII

Audit

Direction technique

Formation

Programmation