Mathias MOREAUX

VAKOM à Paris accompagne les managers des entreprises à valoriser leur plus grand potentiel : L’HUMAIN.



La réussite d'une entreprise ne repose pas uniquement sur la qualité de ses produits ou de ses services, elle repose sur ses hommes et sur l'efficacité collective.

Pour cela, il vaut mieux avoir une brillante équipe d'individus qu'une équipe de brillants individus.

Il faut alors travailler sur 2 axes : COHERENCE ET COHESION



Le réseau VAKOM regroupe 32 consultants permanents passionnés, tous entrepreneurs et issus du monde de l'entreprise, spécialisés en Ressources et Relations Humaines et unis par les mêmes valeurs et les mêmes outils. Nous travaillons ensemble à l'amélioration continue de notre offre.



Les 5 forces clés de VAKOM : le professionnalisme, le pragmatisme, la vision globale de l'entreprise par une approche RH complète, la remise en question comme règle de vie, le plaisir comme règle du jeu.



