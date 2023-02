Après avoir eu un BAC S au lycée Carnot, et les deux premières années de MASS (Mathématiques appliquées et sciences sociales) à l'université Paris 1 - Panthéon Sorbonne, je me suis dirigé vers une licence MIAGE en apprentissage (AXA France) à l'université Paris Dauphine.

Je suis aujourd'hui en Master 1 MIAGE et j'envisage l'année prochaine de suivre le Master 2 MIAGE-IF (Informatique pour la finance)