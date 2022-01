Après plus de 12 années d'expérience en Ingénierie documentaire dans le secteur de l'Aéronautique, j'apporte mon expertise dans le milieu du Webdesign et du Graphisme au sein du Studio Graphique M42, ainsi que dans le secteur de l'Astrotourisme et de l'initiation à l'Astronomie auprès du grand public pour l'Observatoire Astronomique Itinérant Stellarius.