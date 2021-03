Mathieu BOUVIER (MATHIEU BOUVIER)

Actuellement ingénieur en formation à l'ECAM Lyon,

je suis diplômé de l'IUT Lyon 1 en Génie Mécanique et productique depuis 2020.

Je maîtrise les outils de conception et fabrication assisté par ordinateur, nécessaire au travail en Bureau d'Etude, ainsi que des compétences en organisation industrielle, méthodes, sciences des matériaux, planification, Pack office et outils numériques du monde professionnel.



Lien LINKEDIN : https://www.linkedin.com/in/mathieu-b-a99466187/