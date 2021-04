Ingénieur informaticien depuis septembre 2006, j'ai débuté ma carrière dans le développement d'applications web PHP et JAVA.

J'ai réalisé plusieurs missions qui m'ont fait évoluer vers un poste d'analyste fonctionnel et technique.

Je suis actuellement en recherche d'un emploi sur Périgueux et ses environs.



Mes compétences :

Développeur Web

Informaticien

J2EE

JAVA

Java j2ee

PHP

Promotion

Web

Développement informatique

Java EE

Gestion de projet

SQL

JavaScript

Oracle