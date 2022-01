Mathieu COFFINET

= > Deux axes professionnels liés aux domaines électrique et électrotechnique :

La maintenance industrielle. Organisation de la maintenance préventive et pilote de la maintenance curative, mise en place et suivi de la maintenance conditionnelle.

Le management de projet de travaux neufs, travaux d’amélioration dans le secteur de la distribution électrique et de l’électrotechnique.



= > Un cadre :

De nombreuses années d’expériences professionnelles acquises aux cotés de grands groupes industriels du secteur de l’agro-alimentaire et de la chimie, où les résultats ne peuvent s’obtenir qu’avec le respect des exigences environnementale, de sécurité et de qualité.



= > Une ambition :

Continuer à progresser, être à l’écoute. Partager mes connaissances. Manager une équipe, un service.



= > Des moyens :

Une solide base grâce à mon expérience professionnelle et ma formation. La volonté de progresser, j’ai initié récemment un processus de formation continue qui me permet de poser solidement les bases de mes compétences et d’en ouvrir de nouvelles.



Mes compétences :

Travail en équipe

Microsoft Office

Maintenance industrielle

Courant faible

Cahier des charges

Courant fort

Électromécanique

Electrotechnique

Electricité

service maintenance

SAP

Microsoft Word

Microsoft Visio

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel