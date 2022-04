Mes compétences :

Microsoft Office

AutoCAD

Conception technique

Dessin technique

Sketch up

Étude de prix

Relation fournisseurs

Relations clients

Construction métallique

Construction bois

Chiffrage des chantiers

Devis

Appels d'offres

Travaux secteur public et privée

Conduite de travaux

Planification des travaux

Suivi et reception de travaux

Ressource humaine