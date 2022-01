Mathieu DERESMES

Je travaille actuellement chez Google à Dublin, en Irlande.



Par ailleurs, je suis diplômé d’un Master en Management (spécialisation marketing) de Skema Business School, avec des échanges académiques effectués en Espagne et aux USA.

J’ai habité aux USA, Espagne, France et désormais à Dublin, en Irlande.



Si vous souhaitez obtenir plus de renseignements, vous pouvez me contacter.



Mes compétences :

Vente

Marketing

Business development