Mathieu DROYAUX (MATHIEU DROYAUX)

Directeur du cabinet de recrutement Cadres et Experts, Dirigeants. Approche directe et utilisation des meilleurs jobboards et outils actuels, annonces, prises de références fiables, tests techniques et de personnalité , mise en situation des candidats sélectionnés.

15 ans d'expérience salariés en ESN, ingénierie et centre de recherche en tant que Business developer/manager; Talent recruter, Direction commerciale. Formation Ingénieur ESEO Angers 2003 et MBA Nantes 2013 avec module RH, psychosociaux et droit du travail entre autres (Les 15 modules validés: Analyse financière, Controle de Gestion, Management, Marketing, RH, Fiscalité, Qualité, Production, Doit des affaires et du travail, Production...etc). Certification Testeur en IT, ISTQB niveau fondation et Formation de 3 mois en IT sur le sujet à l'ENI en 2021.