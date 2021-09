Hello ! bienvenue sur mon CV en ligne de développeur wordpress, je mappelle Mathieu ESCOS, jai 23 ans, je suis né à Roussillon dans lIsère et jhabite actuellement sur Caluire-et-Cuire près de Lyon.



De la conception dun site web à loptimisation SEO en passant par la sécurisation du site, jai su construire mon expérience à travers mes différentes créations en entreprise.



La plupart de mes créations sont basées sur WordPress.



Aujourdhui je suis capable, grâce à une veille technique permanente, développer des thèmes et plugins sur-mesure.



Ainsi, en me basant sur une maquette graphique ou en minspirant déléments trouvés sur internet, je suis capable de créer un véritable site web unique.



Je mengage également pleinement dans le référencement naturel SEO afin doptimiser la visibilité de mes sites internet sur les moteurs de recherche.Je porte une attention toute particulière à la sécurité de mes sites en sécurisant les fichiers qui sont potentiellement les plus vulnérables et je nhésite pas à maider doutils performants tel que WordFence ou Sucuri Alert.



Vous pouvez consulter mon CV web à cette adresse : https://mathieu-escos.fr