Mathieu GAUQUELIN

Je travaille actuellement chez Epsilon-Alcen, où je suis à la fois chef de projet junior, référent logiciel et ingénieur en informatique industrielle. Mes compétences en informatique font de moi un couteau suisse indispensable puisque je sais programmer dans plusieurs langages assez différents (LabVIEW, C++, Python, Automate, etc) dans divers domaines (communication avec des équipements électroniques, IHM, traitement d'image, etc).

Je cherche un nouveau poste dans le même coin de la Gironde afin soit de continuer à utiliser ces différentes compétences, soit approfondir ces dernières dans un langage spécifique pour devenir expert.

Diplômé de la filière électronique de l'ENSEIRB-MATMECA de Bordeaux en 2014, j'ai acquis la spécialisation du traitement du signal et de l'image. J'ai également pu pendant mes 2 années chez Rheawave développer mes compétences en MATLAB, que ce soit pour le développement dinterface homme-machine (IHM), dalgorithmes de traitement du signal, ou bien encore la communication avec dautres instruments électroniques. Le langage C++ a aussi pu être abordé afin de créer des algorithmes de traitement du signal provenant de MATLAB.