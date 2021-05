Mathieu GILLET

RENOUVELLEMENT, DEVELOPPEMENT ET CONSOLIDATION DU CHIFFRE DAFFAIRES

o Développe le portefeuille clients/partenaires

o Est responsable de l'ensemble du cycle de négociation depuis la réponse jusqu'à la réalisation de la prestation

o Anime le REX économique

o Responsable de la qualité de la relation client et pilote la mesure de la satisfaction client



TRAITEMENT DES REPONSES A AO

o Répond aux contrats structurants de sécurité SFERIS (MOSO GF 1150, MOSO S9A3, SRZD, EOLE)

o Réalise, valide les offres et fixe le prix des prestations< à 500K€ pour tout type de prestation

o Réalise la soutenance des offres

o Organise et pilote les réunions de transfert aux équipes de production

o Assure le suivi des contrats, leur négociation, les avenants, reconduction en collaboration avec la Production et le pôle juridique

o Valide les réponses à AO proposées par son équipe



REALISATION ET ANIMATION DE LA VEILLE COMMERCIALE

o Réalise des études de marché

o Oriente et réalise la veille commerciale en amont des AO

o Anime la Business Review 0 (positionnement stratégique à A+1)



GESTION DU MARKETING STRATEGIQUE & OPERATIONNEL

o Identifie et conçoit de nouveaux produits en collaboration avec la production et le QSE

o Définit les grilles de prix et les soumet au Dir Co pour validation

o Définit les canaux de distribution

o Mets en place des outils de suivi des produits



APPUI DANS LA DEFINITION DE LA STRATEGIE COMMERCIALE

o Participe à la phase amont du PMT

o Suit la ligne budgétaire FRG 4 de la Direction Commerciale

o Prépare et participe aux comités des engagements pour ses projets

o Aide à la mise en place de la réunion « pricing »

o Contribue aux réunions stratégiques de SFERIS