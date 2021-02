Mathieu GRANGER

Bonjour à toutes et à tous !





Ingénieur diplômé du réseau Grenoble-INP en 2011, je suis aujourd'hui chargé d'affaires comptes majeurs chez OREXAD, groupe international spécialisé dans la distribution de fournitures industrielles et d'équipements d'ateliers auprès des professionnels.



Mon travail consiste à commercialiser nos solutions, de la qualification technique des produits à la négociation tarifaire avec les services achats.

Je partage mon temps entre visites clients existants, prospection, réponses aux consultations et appels d'offres.

Mes interlocuteurs sont très variés : responsables production, services méthodes et bureau d'études, ingénieurs R&D, acheteurs,...



J'occupais auparavant le poste d'ingénieur commercial vente service chez Otis Elevator Company.



Fort de près de dix années d'expérience dans le domaine de la vente de produits techniques, je suis aujourd'hui ouvert à de nouveaux challenges !



N'hésitez pas à me contacter pour échanger et faire plus ample connaissance !