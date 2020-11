Après un parcours en tant qu’étudiant en commerce, fort de six ans d’expérience professionnelle dans diverses entreprises et de retour d’une année à Maastricht il y a deux ans, laquelle m’a permise de parfaire mon anglais et m’ouvrir à d’autres cultures. Je suis désormais inscrit en Master I à l’École de Management de Marseille (EMD) et recherche activement un contrat de professionnalisation.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Montage vidéo