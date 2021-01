Mathieu LOCQUET

Après des études à l’Ecole Supérieure de Commerce de Toulouse, je fonde en 2005 la société Planet Car à l’âge de 25 ans. Spécialisée dans l’importation et la recherche personnalisée de véhicules haut de gamme, mon entreprise a connu une croissance rapide et solide. Notre chiffre d’affaires a été multiplié par 10 en l’espace de 3 ans, et était supérieur à 3,5 millions d’euros chaque année. Animé par un profond désir de changement, tant sur un plan professionnel que personnel, j’ai mis un terme à cette fabuleuse aventure pour m’installer dans le département des Alpes Maritimes.

Aujourd'hui commence un nouveau défi. La préparation de motos BMW ...



Mes compétences :

Vente

Direction générale

Communication

Management

Achats

Formation

Logistique