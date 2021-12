Mathieu LONGIÉRAS

Dans une entreprise je souhaite avant tout pouvoir apporter une valeur ajoutée. J'attache beaucoup d'importance à la communication que ce soit avec mes supérieurs,mes collègues de travail et bien particulièrement avec mes clients. J'aime le travail bien fait et organisé, être professionnel.



Pourquoi?

J'accorde énormément d'importance aux valeurs tels que la loyauté, la solidarité et la pugnacité. Des valeurs qui m'ont été enseigné dans ma jeunesse pendant mes années de rugby, et qui sont encore ancré dans mon esprit. C'est grâce à cela que dans mon travail je m'accroche toujours et n'abandonne jamais.



Mes compétences :

Publicité

Vente

Développement commercial

Communication

Marketing

Internet

SEO

SEM