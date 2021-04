Bonjour !



Titulaire d'un Master de Linguistique Appliquée aux Sciences et Technologies de l'Information et de la Communication, je passe actuellement une VAE d'Educateur Spécialisé et une VES pour obtenir un Master d'Enseignement Spécialisé pour Jeunes Sourds.



Je souhaite continuer ma carrière en tant qu'Educateur Spécialisé en Etablissement Spécialisé type IME.



N'hésitez pas à me contacter !