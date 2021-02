Mathieu MATHIEU

Mon site :https://sac-isotherme-repas.fr

Hello ! Je m'appelle Mathieu et je suis propriétaire d'une boutique en ligne de sac isotherme. Pour parler un peu de moi, je me suis lancé il y a quelques années dans l'entreprenariat. Malgré les hauts et les bas, je vis maintenant à plein temps de ma passion ! Je me suis lancé dans les sacs isothermes en voyant des personnes autour de moi se plaindre de leurs glacières J'ai donc ouvert ce site et commencer à contacter des fournisseurs afin de travailler avec eux. Je ne regrette absolument pas mon choix et je suis ravi lorsqu'un client me dit que sont sac isotherme lui facilite la vie. J'ai aussi bien des clients qui recherchent des petits sacs isothermes pour le travail, que des livreurs de pizza qui recherchent de grands sacs isothermes ! :)