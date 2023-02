Mathieu MBUYI KABENGELE (MATHIEU MBUYI KABENGELE)

Ingénieur Agronome et Expert en développement et entreprenariat avec plus de 9 années d'expérience dans la Gestion, la mise en oeuvre et le suivi-évaluation des projets de résilience et dappui aux entreprises au sein des Entités décentralisées avec les ONGs nationales et internationales.

Présentement, Jai une capacité à identifier avec grande précision les besoins opérationnels et à développer des solutions adaptées aux contextes et répondre aux besoins exprimés par les bénéficiaires dans la mesure du possible. Leader naturel doté d'excellentes aptitudes de collaboration et de solides compétences managériales.