Mathieu MEYER

De formation scientifique avec un master en biologie végétale, je madapte facilement au sein dune équipe et jai développé un sens de la communication de par mes expériences passées. Je suis extrêmement curieux, ouvert desprit et persévérant.

Je souhaite mettre à profit mes compétences en chimie analytique et mes connaissances du végétal, que ce soit dans une équipe de R&D, en contrôle qualité, dans un laboratoire d'analyse industrielle ou en production industrielle, dans l'analyse chimique ou les biotechnologies dites "blanches".