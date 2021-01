Mathieu NOCHELSKI

Infirmier depuis 2006, j'ai développé des compétences et une expertise dans la gériatrie et les soins palliatifs pour m'orienter ensuite vers la pédagogie et la formation d'adultes; puis j'ai validé le diplôme cadre de santé et un master II. Au delà de cette pratique professionnelle, j'ai des compétences abouties dans le domaine audio (sonorisation, home-studio, enregistrement, mixage, audiovisuel) et informatique. Je suis également président de l'Association Créatif Média. Je pratique aussi au moins une fois par semaine le football.



