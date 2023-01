Mathieu PUYBOUFFAT

De formation juridique et économique en urbanisme et immobilier, je réalise des évaluations immobilières pour des clients privés et publics au sein d'ETHIQUE IMMOBILIS depuis plusieurs années. Les missions qui me sont confiées s'inscrivent dans différents cadres tels que les procédures d’expropriation, les couvertures hypothécaires, les litiges fiscaux, les successions, les démembrements de propriété, les optimisations patrimoniales, les évaluations locatives commerciales ou bien les évaluations de préjudices liés à l'immobilier.



Aujourd’hui, ETHIQUE IMMOBILIS se compose de 6 experts sous la responsabilité de Jérôme VIGNOLLES, et se démarque en proposant des missions d’audit immobilier pour le compte de collectivités et de particuliers.



Il existe 3 antennes annexes : A Brive la Gaillarde(19), Bordeaux(33) et Rodez(12). J'assume la permanence du bureau de Brive La Gaillarde.



Notre domaine de compétence :

- Évaluation d’immeubles (Habitation, locaux commerciaux, bureaux, locaux d’activité, hangars, hôpitaux, résidences de tourisme, hôtels …),

- Évaluation de fonds de commerce ou fonds libéral,

- Évaluation dans le cadre de procédure d’expropriation,

- Audit pour le compte de collectivités et de particuliers,

- Analyse détaillée de marchés immobiliers

- Évaluation de foncier (notamment dans le cadre de création de ZAC)







Mes compétences :

Expert

Immobilier