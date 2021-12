Assistant de direction à l'IPSL, une fédération de recherche de 10 laboratoires soutenu par 17 tutelles dont le CNRS, le CEA, le CNES, l'UVSQ, Sorbonne Université et Paris Saclay.

J'ai établie de solide fondation dans le métier de gestion et d'organisation institutionnel et me suis spécialisé dans les domaines de la RSE et du développement durable.