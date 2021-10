Mathieu ROSE

Expert marketing multilingue. Expérience dans les sociétés de logiciels (Pitney Bowes, Winshuttle) dans des startups (TripAdvisor Viator.com, ShipServ) et dans la vente de détail FMCG (RueDuCommerce.com, Groupe Carrefour).

Avec une expertise en génération de prospects, stratégie de marque et rebranding, nouvelles acquisitions, vente croisée / up-sell, génération de contenu, SEM / SEO, automatisation, CRM, gestion de workflow et événements.



Mes compétences :

Marketing produit

Branding

Saas

Business Transformation

B2C

Marketing B2B

SEO

Logiciel CRM

E-commerce

Stratégie de communication

SEM

Communication

Stratégie d'entreprise

ERP

Online Advertising

Marketing

Lead generation