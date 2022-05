Mathilde BERGER (MATHILDE BERGER)

Conseillère en Insertion professionnelle, depuis plus de 12 dans l'accompagnement de parcours, d'abord auprès des jeunes de 16 à 26 ans puis plus récemment auprès de personnes vivant un licenciement économique ou des demandeurs d'emploi longue durée ayant une problématique de santé.

J'ai une bonne connaissance des différents outils et dispositifs d'accompagnement ainsi que de la formation professionnelle,