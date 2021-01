Mathilde BUTTEFEY

Attachée de presse presse - conseillère en relations médias

Aujourdhui, j'occupe le poste d'attachée de presse et conseillère en relations médias au Conseil départemental du Doubs après six ans à la tête du service communication du rectorat de Besançon.

Mission actuelle : promouvoir limage et lidentité du Département auprès des médias et des journalistes



Mon parcours en communication et mon expérience professionnelle se combinent à une sensibilité particulière pour le développement durable.

Formée en master 2 professionnel "Éthique et développement durable" suite à un master 1 "Marketing et gestion des entreprises, option management de la communication", je maîtrise lensemble des outils de communication : audiovisuel, événements, édition, relations presse... Mes compétences en termes de rédaction et mise en œuvre des plans de communication sont avérées.

Ces dernières années, le contexte réglementaire et législatif a incité les acteurs économiques, notamment les collectivités territoriales à donner un sens plus concret au développement durable et à communiquer. Je suis convaincue du besoin dintégrer le développement durable dans les réflexions stratégiques et le quotidien des institutions pour exercer leur responsabilité sur le long terme et mieux maîtriser les risques sociaux, sociétaux, économiques et environnementaux. Mon atout majeur est ma capacité à intégrer les valeurs et les enjeux du développement durable à une stratégie de communication.



Principaux domaines dexpertise :

- Management déquipe et de projet, média training et gestion / communication de crise

- Marketing & Communication,

- Commerce international,

- Sensibilité "Éthique et Développement Durable"

- Gestion de projets - Gérer / Organiser / Valoriser : gestion planning, suivi des coûts, analyses et reportons

- Création / mise en place de partenariats : co-production, évènementiel



- Vif intérêt pour la gestion et le développement de projets artistiques et culturels, les projets d'animation.

- Connaissances en management et en droit public.



Disponible, organisée et polyvalente, je suis appréciée pour la richesse de mes expériences et pour mon sens de linitiative : membre de groupes de travail, organisation dévénements, Je suis force de proposition auprès de mes responsables et collègues.



DOMAINES DE COMPÉTENCES ET CENTRES DINTÉRÊT

- Informatique & PAO : Microsoft office ; PAO > notions: Photoshop, Illustrator, QuarkXpress, InDesign ; pratique du CMS Spip

- Langues vivantes : Anglais et Espagnol : courant (niveau B2) / Allemand : bonnes notions (niveau B1) - Voyages linguistiques réguliers : Angleterre, Allemagne, Espagne (projet AGORA 1999) - Capitales européennes - Antilles, Maroc, Grèce, Russie, Turquie, Tunisie, Népal, Pérou, Bolivie, La Réunion, Chypre, Cap Vert, Islande...

- Qualités : capacités relationnelles et rédactionnelles, force de proposition, sens de lorganisation, des responsabilités et du contact, spontanéité, réactivité, rigueur, ouverture desprit, capacités dadaptation et d'animation



