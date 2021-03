Diplômée du Master MIASHS (Mathématiques et Informatique Appliquées aux sciences Humaines et sociale), je me suis spécialisée en web analyse, une discipline qui me passionne toujours autant aujourd'hui.



J'ai eu la chance de travailler pour de grandes enseignes, notamment pour La Redoute, où je suis en poste actuellement.



Mes compétences :

Google Analytics

Sitestat

Statistique

Web analytics

Marketing

E-commerce

Web

Reporting

Applications mobiles

Beampulse

Adobe Analytics