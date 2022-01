Mathilde HUGUET

Actuellement étudiante en DUT Science et Génie des Matériaux avec une option en arts appliqués, je recherche un stage dans le domaines des matériaux composites me permettant de mettre en adéquation mes études et mon engouement pour les travaux manuels.

Par la suite, je voudrais mettre mon apprentissage au service d'une ou plusieurs de mes valeurs personnelles:

- entraide : travailler dans le secteur de l'orthopédie afin de créer des prothèses et des orthèses sur mesure en répondant au mieux aux attentes et aux besoins de son ou sa future utilisateur ou utilisatrice.

- environnement : en créant des structures/produits ou cherchant des alternatives réduisant l'impacte écologique des techniques actuelles