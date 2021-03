Mathilde JANIER

Mes années d'expériences professionnelles m'ont amenée à organiser et coordonner des évènements, à former de nombreux jeunes collaborateurs avec l'objectif qu'ils soient autonomes dans les meilleurs délais, tout en tenant de leurs capacités et en veillant à leur bonne intégration dans notre service.

Mes engagements personnels auprès d'association en lien avec le handicap ou de représentant de parents d'élèves, m'ont appris à écouter, à partager mon expérience, à orienter et mettre en relation des parents selon les besoins