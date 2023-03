Mathilde LA ROSA

Je m'appelle Mathilde, j'ai 23 ans.



Je suis titulaire d'un Bac ST2S. J'ai ensuite fais un an de licence de Psychologie.

J'ai ensuite passer mon Diplôme d'Etat d'Auxiliaire de Puériculture et ensuite celui d'Accompagnant Educatif et Social.



J'ai pu effectuer de nombreux stages (maternité, Polyhandicap, Néonatologie, trois multi-accueils, Polyhandicap et UHR e EHPAD).

J'ai également fais des baby-sitting a plusieurs reprises, ainsi que des vacations au sein d'un EEAP.



J'ai aussi fais un peu d'administratif en travaillant au sein d'un centre de vaccination COVID en tant qu'agent administratif.