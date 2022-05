Mathilde LIFSITZ

Bonjour à tous,



Récemment diplômé d'une licence professionnelle Banque Assurance Finance, je recherche mon premier emploi dans le secteur bancaire.



Je porte un intérêt tout particulier au domaine bancaire dans lequel j’ai eu l’occasion d’effectuer de nombreux stages notamment avec la Banque Populaire Occitane à l’agence Auch Patte d’Oie lors de ma formation en DUT Gestion des Entreprises et des Administrations (12 semaines) et ensuite lors de mon projet de fin d’étude en licence professionnelle banque-assurance (16 semaines).

J’ai également effectué un CDD de 2 mois à l’agence de Samatan (32) en 2011 et ai travaillé cet été 2012 en tant qu'auxiliaire vacances à Auch Patte d'Oie.



Toutes ces expériences m’ont permis de réaliser des missions en autonomie. Ouverte aux autres, commerciale, soucieuse de me perfectionner, je sais m'adapter et ai le sens des responsabilités, de l'organisation et de la rigueur. Je suis à l’aise avec les outils communs de communication tels que le phoning, mailing ou courrier, je possède également une facilité d’approche avec la clientèle et sais être à l’écoute. J'ai un désir très profond de réussir mon insertion professionnelle, ainsi je suis persuadée que le domaine bancaire me permettrait d’atteindre un excellent niveau de compétence que je souhaiterais développer sur le département du Gers (notamment autour d’Auch).





Mes compétences :

Ciel compta

Outlook

Microsoft office

ToiP et communication unifiée

Internet

Sphinx