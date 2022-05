Mathilde MAGNIN

Actuellement étudiante à l'IUT de Marne-la-Vallée sur le site de Meaux en D.U.T GEA (gestion des entreprises et des administrations), je suis à la recherche d’un job étudiant dans le domaine de la gestion ou de la vente.



Mon objectif est de découvrir le monde de l’entreprise dans l’exercice d'un poste appartenant a ces domaines.

La formation que je suis actuellement m’apporte par ailleurs, les notions nécessaires et complémentaires pour intégrer la vie professionnelle.



L’expérience acquise au cours de mes stages et emplois saisonnier m’ont permis de développer un esprit d’écoute et de sérieux.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Permis B

Sphinx

Microsoft Access