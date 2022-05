Mathilde MAILLARD

Mathilde, coiffeuse à domicile depuis juin 2010





Passionnée par la coiffure dès mon plus jeune âge et diplômée d'un Certificat d'Aptitude professionnelle Styliste-Visagiste, je viens vers vous afin de vous

proposer mes services dans le secteur de La Rochelle (17) du lundi au samedi de 8h à 20h



Forte de mon expérience professionnelle depuis plusieurs années, j'effectue une prestation créative personnalisée à chacun de vous, hommes, femmes et enfants



Mes compétences me permettent aujourd'hui de répondre à toutes vos attentes et envies : coupe, coloration, mèches, balayage etc...



En tant que passionnée de coiffure, l'écoute client et le conseil sont pour moi des qualités innés



Votre sourire est pour moi la plus belle récompense de mon travail





A très bientôt





Mathilde



Mes compétences :

Accueil

Dynamique

Rigueur

Gestion de la relation client