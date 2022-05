Mathilde MALAN

Toulouse a compté mes pas de ma naissance à mes vingt ans.

Berceau aux arts multiples, j’y ai découvert cirque, danse, violon, piano et théâtre.

Dix-huit ans, l’âge du choix.

C’est l’Architecture, dans ses multiples essences, que j’embrasserai.

En parallèle : des spectacles avec la Compagnie nantaise La Machine,

Mélange de musique, d’urbanisme et de mécanique,

Qui m’ont autant façonnée que fascinée.

Fin de licence, lancée vers une année à l’espagnole,

Suivi d'un départ parisien pour y conclure mes études,

Puis, urbaine et toulousaine sera ma première expérience professionnelle.

Et le futur utopique ?

Entremêlement des arts et des architectures avec la ville :

Scénographie d’un côté,

Urbanisme de l’autre,

Sociologie et écologie entre les deux.

Un monde qui donne sens et matière aux arts de la vie.



Mes compétences :

VectorWorks

iMovie

Sketchup

Autocad

Artlantis

ArchiCAD

Adobe Photoshop

Adobe Indesign