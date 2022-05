Mathilde MALPEL

COMPETENCES ET APTITUDES

- Fonctions financières (comptabilité, reporting, contrôle de gestion, plan, budget, fiscalité, trésorerie, contrôle interne, relations avec les tiers…)

- Réglementation bancaire et réglementation des assurances

- Management d’équipes, dont à distance

- Connaissances juridiques (droit des sociétés, social, bancaire, fiscal…)



EXPERIENCES SIGNIFICATIVES

- Création d’un département financier de A à Z

- Préparation de dossiers de demande d’agrément bancaire ou d’extension d’agrément

- Gestion de contrôles fiscaux et URSSAF

- Gestion de deux plans de licenciement (2011 et 2014)

- Participation à la mise en place d’ERP

- Management de Transition en tant que DAF (depuis mars 2015)



INTERETS ET AUTRES

- Nouvelles technologies orientées service à la personne

- Vie à Dublin pendant 2 ans

- Voyages sac à dos en Asie, Australie, Amérique du Nord et Islande pendant 1 an

- Ski de randonnée (La Haute Route (Chamonix-Zermatt))



Mes compétences :

Finance

Management

Fiscalité

Audit

Assurance

Consolidations

Sun Accounts

Sage Accounting Software

Oracle

Microsoft Word

Microsoft Excel

Cash Flows

Conseil