Mathilde MASSOT

Nouvellement diplômée d’une Licence Bio-Industrie et Biotechnologies de la Sorbonne Université, je suis actuellement dans une recherche active d'un emploi.



Durant la licence professionnelle, j'ai réalisé mon alternance au Laboratoire de Biochimie à l’ESPCI en qualité d’assistante ingénieure où j'ai travaillé sur la mise au point de la combinaison des techniques d’ATAC-seq et de RNA-seq en bulk. Au cours de la licence j’ai aussi effectué un stage tuteuré sur le Plateforme CISA de cytométrie en flux au CRSA. Pendant mon stage, j’ai dû mettre au point les conditions de transfections et de cultures cellulaires afin de permettre l’expression transitoire du système FUCCI (Fluorescence Ubiquitination Cell Cycle Indicator) en lignées cellulaires (HeLa et RPE).



Auparavant, j’ai obtenu un Diplôme universitaire PCSO (Préparation au cursus scientifique d’Orsay) à l’Université Paris Sud afin d’acquérir des bases solides pour entreprendre un BTS bioanalyse et contrôle réalisé à l’ETSL. Durant mon BTS, j’'ai effectué deux stages, d’une durée totale de 16 semaines au sein du laboratoire « Interactions Glie-Glie et Glie-Neurones », CNRS FR3636, à l’Université Paris Descartes où j’ai pu découvrir le secteur de la recherche fondamentale en neuroscience. Lors de ces stages j’ai participé à l’acquisition de données supplémentaires sur deux projets différents : (1) Étude du rôle de la signalisation calcique astrocytaire par Western Blot, (2) Études des interactions entre les cellules satellites gliales et les neurones sensoriels du ganglion rachidien dorsal.



Ces différentes expériences m'ont permis d'acquérir de bonnes aptitudes pour exécuter des tests biologiques, de participer aux processus de recherche, appliquer les procédures et protocoles de sécurité.



Mes compétences :

Microsoft Office

Culture cellulaire

Extraction d'acides nucléiques, PCR, qPCR

Western Blot, extraction de protéines, dosage des